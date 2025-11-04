Vatandaşlar yıllardır Anayasa Mahkemesi\'ne koştu! Başvuru sayısı rekor kırdı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "2012 yılından bugüne kadar yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 703 bin 382, bunun 602 binini bugün itibarıyla karara bağladık" dedi.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, 'İnönü Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

AYM'YE 700 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

AYM Başkanı Kadir Özkaya, programda yaptığı konuşmada, Avrupa Mahkemesi'ne bireysel başvuruların açıldığından bu yana birçok başvuru alındığını ifade ederek, "2012 yılından bugüne kadar yapılan toplam bireysel başvuru sayısı 703 bin 382, bunun 602 binini bugün itibarıyla karara bağladık. 81 bin 841 ihlal kararı vermişiz, bunun içinde makul süre ihlalleri de var. İcra edilmeyen ve edilmeyi bekleyen 84 kararımız mevcut. Unutmayın azim, sabır ve doğru yön bir araya geldiğinde hiçbir hedef ulaşılamaz değildir. Yeter ki kalbinizle inanın, aklınızla planlayın, emeğinizle sürdürün. O zaman yolunuz her zaman aydınlık, geleceğimiz her zaman her daim umut dolu olacaktır. Yani bir tarafı cennet, bir tarafı cehennem. Ben bu lafa geldiğinde korkuyorum. Evet Cenabıallah bizi kimsenin hakkıyla huzuruna seslemesin" dedi.