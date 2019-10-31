Son Dakika Haberleri: AYM, İlker Başbuğ hakkındaki davayı düşürdü
Son Dakika Güncel AYM, İlker Başbuğ hakkındaki davayı düşürdü

AYM, İlker Başbuğ hakkındaki davayı düşürdü

7 saat önce

AYM, Yüce Divan sıfatıyla, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.

AYM, İlker Başbuğ hakkındaki davayı düşürdü, System.String[]

AYM, Yüce Divan sıfatıyla, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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