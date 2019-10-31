AYM, İlker Başbuğ hakkındaki davayı düşürdü
7 saat önce
AYM, Yüce Divan sıfatıyla, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:58 Kaynak: AA
AYM, Yüce Divan sıfatıyla, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.
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