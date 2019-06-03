Son Dakika Haberleri: Aynalı Çarşı'da arefe günü hareketliliği
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Aynalı Çarşı'da arefe günü hareketliliği

16 dakika önce

Çanakkale'nin en ünlü çarşılarından olan Aynalı Çarşı'da arefe günü artan satışlar esnafın yüzünü güldürdü.

Aynalı Çarşı'da arefe günü hareketliliği, System.String[]
Çanakkale'nin en ünlü çarşılarından olan Aynalı Çarşı'da arefe günü artan satışlar esnafın yüzünü güldürdü.

Hediyelik eşyadan tarihi elbiselere kadar pek çok ürünün bulunduğu Aynalı Çarşı'da arefe günü hareketliliği yaşanıyor. Durağan geçen Ramazan Ayına kıyasla çarşıdaki yoğunluğun gözle görülür biçimde arttığını belirten esnaflar, bu durumun Ramazan Bayramında da devam etmesini arzuladıklarını dile getirdiler.

"Sabah 8'den beri yoğunluk var"

Aynalı Çarşı'da bulunan bir hediyelik eşya dükkanında görev yapan Emrehan Ünlü, yaşanan yoğunluğun tüm esnafları mutlu ettiğini dile getirdi. Yerli ve yabancı turistlerin tarihi çarşıya ilgi gösterdiğini belirten Ünlü, "Arefe günü malum bereket günü. Sabah 8'den beri yoğunluk var. Çeşitli illerimizden halkımız Çanakkale'yi gezmeye gelmiş. Tabii Aynalı Çarşı'yı görmeden gitmek istemiyorlar. Yabancı turistler de var. Ama çoğunluk bizim vatandaşımız. Satışlar herhalde herkesi memnun ediyordur. Allah bereket versin. Satışlar insanların yüzünü güldürüyor. Bu yoğunluğun bayramda da devam edeceğini düşünüyorum. Hatta tatil olması sebebiyle bu yoğunluğun daha da fazla olacağını düşünüyorum. Şu anda yüksek seviyede ilgi var" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:36 Kaynak: İHA
Durağan, Çanakkale, arefe günü, Ekonomi
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