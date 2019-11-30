Son Dakika Haberleri: Aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendi
Son Dakika Güncel Aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendi - Son Dakika

Aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendi

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aynı yemek firmasından köfte ve tavuk yiyen 40 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, aynı yemek firmasından köfte ve tavuk yiyen 40 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde hizmet veren ve aynı zamanda catering hizmeti de veren bir yemek şirketinden aralarında öğrenciler ile inşaat işçilerinin olduğu 40 kişi mide bulantısı, kusma şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan hastalardan 22'si tedavileri yapılıp taburcu edilirken, 18'inin tedavilerinin ise halen acil serviste devam ettiği öğrenildi.

Bugünkü yemek menüsünde tavuk ve köfte bulunan gıda firmasının yaklaşık 200 kişilik yemek çıkardığı, bu yüzden zehirlenme vakalarının artış göstermesinden endişe duyulduğu ifade edildi. Hastaneye gelerek hastalarla görüşen İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, zehirlenen kişilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Tedavileri tamamlanan kişilerden bazıları şikayetçi olmak için karakola gitti. Aynı yemek firmasından 3 yıl önce de yemek tüketen bir grup vatandaşın da, zehirlendikleri kaydedildi.

(Mehmet Barlas - Güldemet Kızıl/ İHA)

Armutalan, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 15:22:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aynı firmadan yemek yiyen 40 kişi zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]