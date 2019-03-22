Aynı Maçta Sakatlanan Kahramanmaraşsporlu Hurşit Taşçı ve Burak Şamil Bolat Ameliyat Oldu
1 saat önce
Spor Toto 2. lig takımlarından Kahramanmaraşspor'un iki başarılı futbolcusu aynı maçta sakatlanarak maçı tamamlayamadan sahadan ayrıldı.
Spor Toto 2. lig takımlarından Kahramanmaraşspor
'un iki başarılı futbolcusu aynı maçta sakatlanarak maçı tamamlayamadan sahadan ayrıldı.
Kahramanmaraşspor- Fethiyespor
maşında sakatlanan Kahramanmaraşsporlu iki oyuncu, Acıbadem Kayseri
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu
tarafından ameliyat edildi. Futbolculardan Hurşit Taşçı iç menisküs onarımı, diz artroskopisi ameliyatı olurken; diğer oyuncu Burak Şamil Bolat
'a ise tibia plato kırığı ve iç menisküs onarımı, diz iç yan bağ tamiri operasyonu uygulandı.
Başarılı geçen operasyon sonrası sporcuların 1,5 ayda normal yürümeye, 4 ay içerisinde antrenmanlara başlanması bekleniyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:59 Kaynak: İHA
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