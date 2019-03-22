Son Dakika Haberleri: Aynı Maçta Sakatlanan Kahramanmaraşsporlu Hurşit Taşçı ve Burak Şamil Bolat Ameliyat Oldu

Aynı Maçta Sakatlanan Kahramanmaraşsporlu Hurşit Taşçı ve Burak Şamil Bolat Ameliyat Oldu

1 saat önce

Spor Toto 2. lig takımlarından Kahramanmaraşspor'un iki başarılı futbolcusu aynı maçta sakatlanarak maçı tamamlayamadan sahadan ayrıldı.

Aynı Maçta Sakatlanan Kahramanmaraşsporlu Hurşit Taşçı ve Burak Şamil Bolat Ameliyat Oldu, System.String[]
Spor Toto 2. lig takımlarından Kahramanmaraşspor'un iki başarılı futbolcusu aynı maçta sakatlanarak maçı tamamlayamadan sahadan ayrıldı.

Kahramanmaraşspor- Fethiyespor maşında sakatlanan Kahramanmaraşsporlu iki oyuncu, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Futbolculardan Hurşit Taşçı iç menisküs onarımı, diz artroskopisi ameliyatı olurken; diğer oyuncu Burak Şamil Bolat'a ise tibia plato kırığı ve iç menisküs onarımı, diz iç yan bağ tamiri operasyonu uygulandı.

Başarılı geçen operasyon sonrası sporcuların 1,5 ayda normal yürümeye, 4 ay içerisinde antrenmanlara başlanması bekleniyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

Bolat, Kahramanmaraşspor, Güncel
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