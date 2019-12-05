Son Dakika Haberleri: Aynı yerde bir gün arayla ikinci kamyon kayalıklara uçtu
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Aynı yerde bir gün arayla ikinci kamyon kayalıklara uçtu

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kayabaşı mevkisinde bir gün arayla iki kamyon kayalıklara uçtu.

Aynı yerde bir gün arayla ikinci kamyon kayalıklara uçtu, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kayabaşı mevkisinde bir gün arayla iki kamyon kayalıklara uçtu. İlk kazada sürücü yara almadan kurtulurken ikinci kazada ise kamyon sürücüsü yaralandı.


İslahiye ilçesi Kayabaşı mevkisinde kum yüklü M.G idaresindeki 14 AL 324 plakalı kamyon, yoldan çıkarak kayalık alana uçtu. 40 ton kum yüklü kamyonun sürücüsünün ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada dorsenin altında kalan bir köpek telef olurken, sürücü ise yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Gaziantep'te bu kazadan bir gün önce aynı bölgede meydana gelen kazada da bir maden ocağından hafriyat taşıyan O.A. idaresindeki 06 EY 1329 plakalı kamyon, ıslak ve kaygan zemin nedeniyle yoldan çıkarak 20 metrelik uçuruma sürüklenmiş, 40 tonluk hafriyat kayalıklara dökülürken, sürücü O.A. şans eseri burnu bile kanamadan kamyondan çıkmayı başarmıştı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Kayabaşı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
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