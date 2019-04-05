Ayrancı'da Daha İyisi İçin Çalışmalara Devam

İl başkanı Oktay Yılmaz ile Karaman merkez ve diğer ilçelerden partililerin Büyükkarcı'yı yalnız bırakmadığı merasimde, topluca yapılan duanın ardından kurban kesildi. Ayrancı halkına teşekkür eden başkan Büyükkarcı, ''Halkımız yapılan hizmetlerin önemini görerek, ilçenin kalkınması için verdiğimiz emeğin farkında olarak tercihini yaptı. Seçim bitmiştir, bugünden sonra her dönemde olduğu gibi hangi görüşten olursa olsun bütün hemşerşilerimi kucaklayacak, hepsinin dert ve sıkıntısını kendi sıkıntım bileceğim. Üzüntümüzü birlikte, sevincimizi birlikte, çalışmalarımızı birlikte yapacağız.'' dedi.

2009 yılında başlayan hizmet akışının durmaksızın devam etmesinin üçüncü kez takdir gördüğünü söyleyen Başkan Büyükkarcı; '' Küçük bir belediye olmamıza karşın büyük işlere, evvela Ayrancı halkının gönülden duaları ve dostlarımızın destekleri ile imza attık. Bu dolu dolu geçirdiğimiz iki dönemin ardından önümüzdeki süreç bitirmeyi planladığımız projelerin çalışmalarına başladık. Yeni belediye hizmet binası projesi kapsamında, her birimin aktif ve etkin görev yapabileceği uygun çalışma ortamlarının yanı sıra, ilçemizde üretilen ürünlerin teşhir edileceği 'Yöresel Ürünler Satış' bölümü olacak.

Alt yapı çalışmalarının bitmesi ve imar planının yenilenmesi ile birlikte ilçemizin önemli bir eksiği olan konut ihtiyacı konusuna el attık. Yapmayı planladığımız Ötüken Yaşam Konutları ile hem ilçe sakinlerinin, hemde, ilçede ikamet etme düşüncesinde olan hemşerilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız.

Toplamda 140 konut 14 işyerinden oluşan projenin 1. Etap çalışmaları başlatıldı. Proje içerisinde 1+1, 2+1 ve 3+1 konut tipleri olmak üzere ihtiyaca göre daireler olacak. Öte yandan çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşen suyun; boşaltıldığı ortamın doğal, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerine zarar vermemesi adına atık su arıtma tesisi yapımı için ilk kazmalar vuruldu. Bu güne kadar şahsıma ve ekip arkadaşlarıma gösterdikleri güven için her bir hemşerime şükranlarımı sunuyorum. Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz.