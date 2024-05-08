Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu - Son Dakika
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Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu

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Kastamonu'nun Dere köyünde terk edilmiş araçta yapılan inceleme sonucunda sulama kanalında başı kesilmiş ceset bulundu. Cesedin kayıp olarak aranan Adem Yeşilgil'e ait olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alındı ve tutuklandı. Maktülün kayıp kafası ise 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

08.05.2024 14:43
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Kastamonu'da sulama kanalında bulunan başı kesilmiş cesedin devamı dört günün ardından 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde ceset bulundu. Bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu belirlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı. Dört günün ardından maktülün kayıp kafası ise 4 gününün ardından olay yerinden 2 bin 200 metre uzaklıkta Söğütler köyü kanal boyu mevkiinde bulundu. - KASTAMONU

Kastamonu\'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu
Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu - Son Dakika

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