Ayrılıkçı Katalanların Barselona'da çıkardığı olaylarda 21 kişi yaralandı - Son Dakika

Ayrılıkçı Katalanların Barselona'da çıkardığı olaylarda 21 kişi yaralandı

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bağımsızlık yanlısı Katalan grupların gösterisine polis müdahale ederken, çıkan olaylarda 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bağımsızlık yanlısı Katalan grupların gösterisine polis müdahale ederken, çıkan olaylarda 21 kişinin yaralandığı belirtildi. "Demokratik Tsunami" adlı ayrılıkçı sivil örgütün, El Clasico olarak adlandırılan Barcelona- Real Madrid maçını bloke etme çağrısıyla Nou Camp Stadı çevresinde toplanan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların eylemi olaylı sona erdi. Karşılaşmanın oynandığı sırada stadyum dışında taşkınlık yapan ve güvenlik görevlilerine taş ve şişe atan Katalan gruplara polis müdahale etti. Nou Camp Stadı çevresindeki çıkan olaylarda 21 kişi yaralandı. Katalonya yerel polisi de çıkan olaylardan dolayı 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis, olayları durdurmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

"Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı

İstanbul'da sürücü ortalığı birbirine kattı! "Bana kimse ceza kesemez" deyip polislere küfür etti

Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü