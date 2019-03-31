Son Dakika Haberleri: Ayşe Begüm Onbaşı'dan Altın Madalya

Ayşe Begüm Onbaşı'dan Altın Madalya

18 dakika önce

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Ayşe Begüm Onbaşı'dan Altın Madalya, System.String[]
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz Cantanhede kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez büyükler kategorisinde yarışan Ayşe Begüm, altın madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyoruz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Ayşe Begüm, Spor
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