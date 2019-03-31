Ayşe Begüm Onbaşı'dan Altın Madalya
18 dakika önce
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm
Onbaşı, Portekiz
'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Türkiye
Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz Cantanhede kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez büyükler kategorisinde yarışan Ayşe Begüm, altın madalyanın sahibi oldu.
Açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyoruz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:37 Kaynak: AA
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