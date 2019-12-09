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Ayşe Karaman'ın ailesinden dava öncesi basın açıklaması

7 saat önce

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin açılan dava öncesi Karaman'ın ailesi ve avukatı, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Ayşe Karaman'ın ailesinden dava öncesi basın açıklaması, System.String[]

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin açılan dava öncesi Karaman'ın ailesi ve avukatı, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Anne Feride Karaman, "Dün mezarlıkta Ayşe'ye söz verdim. 'Sen yoksan ben varım, sonuna kadar savaşacağım' dedim. Bu kadın cinayetlerine 'dur' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Anestezi teknikeri Karaman, 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olay yerinde çok sayıda şırınga ve ilaç bulunurken, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'in yürüttüğü soruşturma sonunda Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava öncesi Karaman'ın ailesi ve avukatı, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Kadın cinayetlerinin her gün ve her yerde gerçekleştiğini belirten Karaman ailesinin avukatı Tuğba Gültekin, "Eğer hukukla kadınlar kendi korumalarını sağlayamazsa, sanıklara gerekli cezalar verilmezse, deliller toplanıp dosyalar gerekli şekilde incelenmezse ve bir takım takdiri indirimler yapılırsa asla sanıklar gereken cezayı alamayacaklardır ve bu cinayetler devam edecektir" diye konuştu.


Ayşe Karaman'ın babası Adem Karaman, kızının cinayete kurban gittiğini iddia ederek, "Yalan söylüyorlar, kızım intihar etmedi. Doktorlar ve tabipler odası böyle canileri aralarında bulundurmasınlar. Canımızı emanet ettiğimiz doktorlar arasında böyle sapıklara yer verilmesin" şeklinde konuştu.


"Dün mezarlıkta Ayşe'ye söz verdim"


Anne Feride Karaman ise "Adaletin en güzel şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Dün mezarlıkta Ayşe'ye söz verdim. 'Sen yoksan ben varım, sonuna kadar savaşacağım' dedim. Bu kadın cinayetlerine 'dur' diyeceğiz. Benim yavrumu öldüren bu adamdan hesap sorulacak, adaletten bunu bekliyorum" ifadelerini kullandı.


Aile, basın açıklamasının ardından duruşmayı takip etmek üzere adliyeye girdi. - ANKARA

Ayşe Karaman, Karaman, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:56 Kaynak: İHA
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