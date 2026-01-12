Ayşe Polat'ın El Sanatlarıyla Ekonomik Katkısı - Son Dakika
Ayşe Polat'ın El Sanatlarıyla Ekonomik Katkısı

12.01.2026 17:17
Muş'ta atölye kuran Ayşe Polat, el sanatlarıyla aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Muş'ta evinin bir odasını atölyeye çeviren 40 yaşındaki kadın, tasarladığı ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunuyor.

Kentte küçüklüğünden itibaren el sanatlarına ilgi duyan 3 çocuk annesi Ayşe Polat, anne ve babasından öğrendiği nakış ve el işiyle ürünler tasarlamaya karar verdi.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kurslara katılarak kendini geliştiren, iki yıldır merkezde usta öğreticilik yapan Polat, üretim yapmak için evinin bir odasının atölyeye dönüştürdü.

Burada ürünler tasarlayarak satışını yapan Polat, tezhip, çini, kara kalem, kağıt rölyef, basit el nakışları, çanta kaplamaları alanlarında eğitim verdiğini söyledi.

Polat, "5 yıldır bu işin peşindeyim. Bunun için Manisa'da bir aya yakın eğitim aldım. Bir atölyede yapılması gereken bütün işlemleri öğrendim. Sonra evimde küçük bir atölye kurdum." dedi.

Ürünlerin tasarımını hazırladıktan sonra belirlenen ölçülerde kestiğini dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Daha sonra bunun çakma işlemlerini yaparak, cam kesimini yapıyorum. Çerçevenin son halini veriyorum. Derinlik katılması gerekiyorsa derinliğini veriyorum. Ekonomik ek gelir elde ediyorum. Yaptığım tasarımları yakınlarıma, sosyal medya aracılığıyla isteyenlere satıyorum. Halk Eğitimi Merkezinde çalıştığım için genelde akşamları ve hafta sonları yapıyorum. Evimde bir odamı atölyeye çevirmiş durumdayım. Hayalim büyük bir sanat galerisi kurmak."

Kaynak: AA

