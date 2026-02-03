Ayşe Sudem'in Azmiyle Milli Takım Başarısı - Son Dakika
Ayşe Sudem'in Azmiyle Milli Takım Başarısı

03.02.2026 11:41
Deprem sonrası yeniden yürüyen Ayşe Sudem, Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve yaklaşık 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nden kurtarılan 15 yaşındaki Ayşe Sudem Akçam, azmiyle tutunduğu hedefinin zirvesine 1 yıldır formasını giydiği Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı ile ulaştı.

Depremde annesini kaybeden Ayşe Sudem Akçam, deprem öncesi A Milli Voley Takımı'nda yer alma hayaliyle voleybola yöneldi. Ayşe Sudem, deprem sonrasında, doktorların "5 yıl yürüyemez" demesine ve 13 gün yoğun bakımda kalmasına rağmen hedefinden vazgeçmedi.

Azmi ve kararlılığıyla hayata tutunan genç sporcu, yoğun fizik tedavi sürecinin ardından 9 ay sonra yeniden yürümeye, 1 yıl sonra ise voleybola tekrar başladı.

Tedavilerinin ardından ilk adımlarını Anadolu Ajansı (AA) kamerası önünde atan genç voleybolcu Ayşe Sudem, Şubat 2025'te Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giyerek bu hedefini gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadı.

Sporun gücüyle yeniden ayağa kalkan Ayşe Sudem, yaşadığı felakete rağmen pes etmeyerek bugün hayalini kurduğu ay-yıldızlı formayı terletip ülkesini milli takımda temsil ediyor.

"Azmiyle yeniden ayağa kalktı"

Milli sporcu Ayşe Sudem Akçam, AA muhabirine, yaşadığı felakete rağmen azmi ve kararlılığıyla hayata tutunduğunu söyledi.

Depremin anını ve sonrasını anlatan Ayşe Sudem, şunları kaydetti:

"8 yıldır voleybol oynuyorum. Depremden önce voleybol kulübümüzle Kahramanmaraş'ta il birincisi olmuştuk ve ana lig maçlarına hazırlanıyordum. Depreme ailemle birlikte Ebrar Sitesi H Blok'ta yakalandık. Bina sallanmaya başlayınca babam beni yanına aldı. Bina yıkıldı, annemi depremde kaybettim. Kayseri'deki doktorlar ayağımın kangren olduğunu ifade etti ama hiçbir uzuv kaybım olmadı ve voleybola devam ediyorum."

Kayseri'deki iki aylık tedavi sürecinin ardından Kahramanmaraş'a döndüğünü ve fizyoterapiye başladığını anlatan Ayşe Sudem Akçam, azminin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak, "Tedavi için gittiğim bazı doktorlar '5 yıl yürüyemez' dedi. Fakat ben 9 ay gibi bir sürede ayağa kalktım, depremden 1 yıl sonra da çok sevdiğim voleybola tekrar başladım" dedi.

İmkansızı başarıp, milli formayı giydi

Engelin kendisi için hiçbir zaman sınır olmadığını kaydeden Ayşe Sudem, "Her insan bir gün engelli olabilir bu da bir imtihandır zaten. Bu yaşadıklarımın ardından tekrar spor yapabilmek beni çok mutlu ediyor. Spor her zaman hayatımızın bir parçası olmalı. Şu anda oturarak voleybol branşında spor yapıyorum ve daha keyifli benim için. Benim gibi olan insanları da bu branşa yöneltmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda yer almanın kendisi için tarifsiz bir gurur olduğunu belirten milli sporcu, şöyle devam etti:

"Milli takımda olmak benim için ayrı bir gurur. Ben kendimden önce hem ailemi gururlandırmak hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Türk bayrağı armasıyla milli takımda olmak ve voleybol oynamak ayrı bir mutluluk. Maçlara çıkarken çok heyecanlanıyorum ve kendimiz için değil ülkemiz için mücadele ettiğimizi hissediyoruz."

Milli formayı ilk kez eline aldığı anı unutamadığını dile getiren Ayşe Sudem, "Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'na seçildiğimde ilk turnuvamız Norveç'te oldu ve oraya gitmeden milli formayı ilk elime aldığımda çok duygulandım. Bu anı unutamıyorum. Asıl mesele imkansızı başarmaktı ve başarmıştım. İlk maça çıktığımda çok heyecanlıydım. Çünkü en büyük hayalim bunu annemin görmesiydi. Annemin aramızda olmaması ve bunu görememesi beni etkiledi. İnşallah voleybol branşında başarılı olurum. Daha sonra antrenör olarak yeni sporcular yetiştirmek, benim gibi zorluk yaşayan insanlara umut olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenörünün gurur kaynağı

Antrenör Malik Ejder Okur da Ayşe Sudem'in her zaman çalışkan ve disiplinli olduğunu, bunun da başarıya ulaşmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Afetin ardından Sudem'in voleybola devam ettiğini anlatan Okur, "Sudem bizim gurur kaynağımız oldu. Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'na seçildi. Her antrenör gibi bende gurur duyuyorum kızımla. Her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milli Takım, Voleybol, Deprem, Spor, Son Dakika

SON DAKİKA: Ayşe Sudem'in Azmiyle Milli Takım Başarısı
