Ayşe Tuba'yı satırla öldüren kocasına indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası (2) - Son Dakika

ANNE VE BABASI KARARDAN SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) başına satırla vurarak öldüren Yalçın Özalpay'ın (52), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasının ardından Aslan'ın annesi Meral Sondikme ve babası Serdar Aslan, gözyaşlarına boğuldu.
Davada Aslan ailesinin avukatlarından Betül Duman ise katilin hak ettiği cezayı almasına sevindiklerini söyledi. Katil kocayla ilgili mahkemenin herhangi bir indirim uygulamadığına dikkat çeken Av. Duman, "Bugün mahkeme kararını verdi ve sanığın tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirilerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine mahkum etti. Mahkeme bu kararında herhangi bir tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Buna mutlu olduk diyemiyoruz, neticede bir kadını kaybettik ama en azından sanığın hak ettiği cezayı almasından mutluluk duyuyoruz. Bu belki başka kadınların öldürülmesinin önüne geçebilecek bir şey olur" dedi.
Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU- Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, -