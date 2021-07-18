Üye Girişi
Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü - Son Dakika

Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü

18.07.2021 12:56
Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü, System.String[]

YOZGAT'ta uzman çavuş Hacı Y. (30), yakın zamanda nikahlandığı ve 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğretmen Aysel Y.'yi (29) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı.

YOZGAT'ta uzman çavuş Hacı Y. (30), yakın zamanda nikahlandığı ve 6 gün sonra düğün yapmaya hazırlandığı öğretmen Aysel Y.'yi (29) tabancayla ateş ederek öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı. Aysel Y.'nin, 7 ay önce sosyal medyadan öldürülen kadınların isimlerinin bulunduğu dijital anıtı 'Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' mesajıyla paylaştığı ortaya çıktı. Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bingöl'de görev yapan Yozgatlı uzman çavuş Hacı Y., 24 Temmuz'da düğün yapmaya hazırlandığı ve yakın zamanda nikahlandığı öğretmen eşi Aysel Y. ile dün gece buluştu. Hacı Y. ile Aysel Y., kent merkezindeki alışveriş merkezi önünde otomobil içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hacı Y., tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, Aysel Y.'ye ateş etti. Hacı Y., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aysel Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Aysel Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağır yaralanan Hacı Y. ise Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hacı Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DÜĞÜN DAVETİYELERİNİ DAĞITMIŞLARNikahı 24 Temmuz'daki düğün öncesi yapan çiftin, davetiyelerini de hazırlatıp, dağıttığı öğrenildi. Davetiye üzerinde 'Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bu mutlu günümüzde yanımızda olmanız dileğiyle' yazdığı görüldü.7 ÖNCE 'KORKUYORUM' PAYLAŞIMIÖte yandan Aysel Y.'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Y.'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında 'Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' yazdığı görüldü.

Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü
Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü
Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü
Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü

Yozgat, Çavuş, Silah, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı 14:21 Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı 14:08 Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor 13:56 Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor
İngiltere Sağlık Bakanı korona oldu, temaslı olan Başbakan ve Maliye Bakanı karantinaya alındı 13:50 İngiltere Sağlık Bakanı korona oldu, temaslı olan Başbakan ve Maliye Bakanı karantinaya alındı Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist 12:44 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun 12:31 DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında 11:11 Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı 10:37 Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı

Son Dakika Haberleri
14:25 Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var
14:21 Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı
14:13 Fanatikler Mescid-i Aksa'yı bastı! İsrail güvenlik güçleri saldırıyı izlemekle yetindi
14:07 Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı
14:03 Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü
13:55 Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor
13:50 Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!
12:43 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist
12:39 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü
12:16 Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum
Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var         
14:26
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu         
14:13
Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü         
14:03
Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!         
13:50
Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş         
12:50
Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü         
12:40
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın         
11:54
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı         
10:23
Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu!         
10:12
Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı Yetiştiricisi ile uyuyordu! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya satıldı         
09:19
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 14:33:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aysel öğretmen, 'Korkuyorum' paylaşımından 7 ay sonra öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement