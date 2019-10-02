Ayta sözeri öldürülen kadınlar için söyledi

CEMİL Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan şarkıcı Ayta Sözeri konserde söylediği şarkılarından birini Ağustos ayında öldürülen kadınlara adadı.Şarkıcı Ayta Sözeri, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Sözeri, çok sevilen açık hava gazinosu temasıyla yeniden hayranlarıyla buluştu. Gazino temasına göre oluşturduğu repertuarı ile üç saat sahnede kalan Sözeri, hem şarkı söyledi hem de seyircisiyle bol bol sohbet etti. Her konserinde kendisine bir şarkı ayıran Sözeri, bu kez şarkısını ağustos ayında öldürülen kadınlar için söyledi. Sözeri, "Bu gece ayırdığım şarkıyı kendim için değil, ağustos ayında öldürülen kadınlar için okuyacağım" diyerek seyirciden büyük alkış aldı ve Metin Eryürek'in "Kayboldum Kaybolan Yıllar İçinde" isimli şarkısını söyledi.





SAHNEDE ZEKİ MÜREN'İ ANDILAR

Repertuarında Zeki Müren şarkılarına da yer veren Ayta Sözeri'ye konserin bir bölümünde oyuncu arkadaşı Zafer Sabuncu, Zeki Müren tiplemesiyle eşlik etti. İkili seyircinin büyük ilgi gösterdiği anlarda, Zeki Müren'in 'Sorma' şarkısını seslendirdi.





JÜRİSİ OLDUĞU YARIŞMANIN KAZANANI UĞUR ŞEN'İ KONUK ETTİ

Ayta Sözeri, jüri olarak yer aldığı müzik yarışması programının kazananı Uğur Şen'i de Harbiye sahnesine çıkardı. 'Makber' şarkısını seslendiren Uğur Şen, büyük alkış aldı.





KARIŞIK KASET

Ayta Sözeri repertuarını oluştururken şarkılarını nasıl seçtiğini seyirciye anlatırken, "Hangi şarkıları seçeceğimi düşünürken eskiden sevdiğimiz şarkılardan sevdiklerimize karışık kaset yaptığımız aklıma geldi. Ben de size en sevdiğim şarkılardan karışık bir kaset yaptım" dedi. Sözeri repertuarında yer alan 'Umrumda Değil', 'Dilek Taşı', 'Sorma', 'Büklüm Büklüm', 'Gülümse', 'Yanayım Yanayı

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