Ayta Sözeri ve Gökçe Bahadır'dan Açıkhava'da düet

HARBİYE Açıkhava'da sahne alan Ayta Sözeri, gerek sahnesi ve gerekse şovlarıyla büyük ilgi gördü.Repertuarında geçmişten günümüze sevilen pek çok şarkıya yer veren Ayta Sözeri, 'Dünya Dönüyor', 'Sarışınım', 'Hercai', 'Sen Ağlama', 'Yanayım Yanayım', 'Ağlama Değmez' gibi eserleri Harbiye'yi dolduran dinleyicileri ile birlikte söyledi.Ayta Sözeri'yi Harbiye'deki ilk konserinde dostları da yalnız bırakmadı. Konserin ilk yarısında 'Kahpe Kader' şarkısını seslendirirken Gökçe Bahadır'ı sahneye davet eden Ayta Sözeri, sanatçı dostuyla düet yapti.Konserde konukları için bir de sürpriz hazırlayan Ayta Sözeri, Belkıs Özener'i "Sahneye eskimeyen bir sesi çağırıyorum" diyerek davet etti. 'Sevemedim Karagözlüm' şarkısı ile sahneye çıkan Belkıs Özener Harbiye seyircisinin alkışlarına boğuldu.

- İstanbul