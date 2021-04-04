Aytaç Kara'dan Şenol Can'a tepki - Son Dakika

Aytaç Kara'dan Şenol Can'a tepki

04.04.2021 20:40
Aytaç Kara'dan Şenol Can'a tepki, System.String[]

Beşiktaş maçının 66. dakikasında yerini Bistrovic'e bırakan Aytaç Kara, oyundan alındığı için Teknik Direktör Şenol Can'a tepki gösterdi.

Beşiktaş maçının 66. dakikasında yerini Bistrovic'e bırakan Aytaç Kara, oyundan alındığı için Teknik Direktör Şenol Can'a tepki gösterdi. Başarılı oyuncu, kulübeye gitmeyerek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlarken, Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara'dan yeni teknik direktör Şenol Can'a tepki geldi. Teknik Direktör Şenol Can, maçın 66. dakikasında Aytaç'ı oyundan alırken, yerine Bistrovic'i sahaya sürdü. Oyundan alınma kararından memnun olmayan Aytaç Kara, Teknik Direktör Şenol Can'a tepki gösterdi. Sahadan çıkan 27 yaşındaki futbolcu, kulübeye gitmeden doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Aytaç Kara, Şenol Can, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aytaç Kara'dan Şenol Can'a tepki - Son Dakika Spor


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