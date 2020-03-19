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"Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu.
Sağlık Bakanı Koca: "Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
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