"Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu' - Son Dakika

"Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "Aytaç Yalman ile birlikte korona virüsten hayatını kaybeden vaka sayımız 3 oldu."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:55 Kaynak: İHA

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