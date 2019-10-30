Son Dakika Haberleri: Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından
Son Dakika Güncel Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde ağırladığı İnegölspor'u 3-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, ilk yarıda bir hayli pozisyon bulduklarını ve üçünü değerlendirdiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde ağırladığı İnegölspor'u 3-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, ilk yarıda bir hayli pozisyon bulduklarını ve üçünü değerlendirdiklerini söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupada çıktıkları ilk maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Maça iyi başladıklarını aktaran Bulut, "Yakaladığımız bir hayli pozisyon vardı. 3 tanesini ilk yarıda iyi değerlendirdik ve 3-0 öne geçtik. İkinci yarıda biraz bireysel oyuna döndü. Arkadaşlarımız gol atma çabasındaydı ama bireysel bir çabaydı. O yüzden ilk yarıdaki oyunu ikinci yarıda gösteremedik. Genç arkadaşlarımızı oyuna soktuk onlar da biraz heyecanlıydı. Genel anlamda baktığınızda iyi bir maçtı." diye konuştu.

İnegölspor cephesi

İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, Süper Lig'in lideri Alanyaspor'un güçlü bir ekip olduğunu kaydetti.

Maça rakiplerinin gücünün bilerek çıktıklarını dile getiren Yoldaş, "Bizim için bu gibi müsabakalar tecrübe oluyor. Bugünkü maçta çok iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. İkinci devre daha derli toplu oynadık. Ancak pozisyon üretmekte zorlandık. Alanyaspor bu konuda bizden daha öndeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Alanyaspor'a ligde ve kupada başarılar dileyen Yoldaş, oyuncularını da mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor maçının ardından

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Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:29 Kaynak: AA
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