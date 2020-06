Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un hedefi kupayı Alanya'ya getirmek Açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu sezonki hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı Alanya'ya getirmek olduğunu belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisine açıklamalarda bulunan Erol Bulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk hazırlık dönemi gibi çalıştıklarını ve liglerin başlamasına kadar hazır hale geleceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Takım çok iyi çalışıyor. Oyuncularım çok konsantre olmuş durumda. Ne istediğimizi biliyoruz. Kupada final oynayalım ve kupayı Alanya'ya getirelim. Bu demek değil ki ligde son 8 maçı bırakacağız. Son 8 maçta en iyisini yapıp bulunduğumuz yerde veya yukarıda bitirmek istiyoruz. Çünkü bazı takımlar bence iyi başlangıç yapamayacak. Belki liderlik değişecek, sıralama değişecek. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Rahatlıkla lider olabilirdik"

Aytemiz Alanyaspor'un teklifini kabul etmesindeki en önemli faktörün güney ekibinin iskelet kadrosunu koruması olduğunu aktaran Bulut, şu ifadeleri kullandı:

" Malatyaspor'dan ayrıldığımda birkaç teklif vardı. Bunlardan birisi Alanyaspor'du. Alanyaspor'u seçmemin nedeni en azından bir iskelet takım vardı. 'O iskelet takımın üzerine birkaç transfer yapabilirsem iyi bir yerlere getirebilirim' diye düşünüyordum. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na, yöneticilere çok teşekkür ediyorum. İstediğimiz transferleri en kısa sürede takıma kattılar. O bizim çok büyük avantajımız oldu. Futbolcuların erken gelmesi ve takıma erken uyum sağlamaları bize ligde güzel bir başlangıç yaşattı. İlk yarıya baktığımızda zaten 10 hafta lider olarak götürdük. Sonra düşüşümüz nasıl oldu? Gol yollarında yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. Kazanmamız gereken maçları berabere tamamladık veya penaltıdan kaybettiğimiz maçlar oldu. Şu an baktığımızda rahatlıkla lider de olabilirdik. Ama futbol bu. Atamadığınız zaman ilk sırada olamıyorsunuz. Şu an 6. sıradayız ve kupada yarı final ilk maçını kazandık. İnşallah final olur ve kupa olur. Şu an iyi bir gidişatımız var."

"Yurt içi olsun, yurt dışı olsun teklifler var"

Yurt içi ve yurt dışından çeşitli teklifler aldığını doğrulayan Erol Bulut, hedefinin kupalar kazanmak olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Yeşil sahalardan ayrılmak istemeyen bir karakterim. Zaten 37 yaşında futbolu bıraktım. Yeşil sahalardan hiçbir zaman uzak kalmak istemiyordum. Bu yüzden teknik direktörlük koltuğunu seçtim. Futbolcunun nasıl bir hedefi varsa, teknik direktörün de var. Benim hedefim en üst seviyede hocalık yapabilmek, kupalar kazanabilmek. Bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum ekibimle birlikte. Bugüne kadar iyi gittiğini düşünüyorum. Evet, yurt içi olsun, yurt dışı olsun teklifler var. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmem sona erecek. Gelecek teklifleri kulübümden olsun, diğer takımlardan olsun, en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum."

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Bulut, "Futbolda elde ettiğim deneyimler sırasında çalıştığım teknik direktörlerden her zaman bir şeyler kaptım. Kendi sisteminizi yavaş yavaş kafanızda kurmaya çalışıyorsunuz. Başakşehir'de de Abdullah hoca ile başladığımızda kendisinin vizyonunu gördüm ve kendi vizyonumu da ona anlattım. Böyle bir başlangıç yaptım. Abdullah hocaya her zaman teşekkür ediyorum. Bana güvenip, takımın antrenmanını bana uygulattığı bir dönem oldu. Ben kendimi o üç senede gerçekten çok iyi geliştirdim. Nitekim bugünkü durumlara geldik." şeklinde görüş belirtti.

Avcı ile birlikte çalışan teknik adamların hepsinin iyi noktalara geldiği yönündeki bir soruya Erol Bulut, "Bu işin sırrı kendinize koyduğunuz bir hedef ve vizyon. Yardımcı olarak çalışırken bu vizyonunuz daha da gelişiyor. Ondan sonra kendi takımınızı devraldığınızda o vizyonunuzu kendi oyuncularınıza en doğru şekilde aktarmanız. Ben elimden geldiği kadarıyla beynimdeki düşüncelerimi, vizyonumu oyuncularıma aktarmaya çalışıyorum. Bunu da ekibimle birlikte iyi yaptığımızı düşünüyorum. Futbolcu da çok önemli. Futbolcu bunu çabuk algıladığı zaman sahada uyguladığında ortaya güzel bir fotoğraf çıkıyor." şeklinde cevap verdi.

Bulut beğendiği teknik adamlar ile ilgili olarak, "Bunların başında Juventus'un eski hocası Massimiliano Allegri geliyor. Kendisini çok beğeniyorum. Ayrıca Antonio Conte'yi çok beğeniyorum. Jürgen Klopp çok değerli bir teknik adam. Bu isimleri takip ediyorum. Oynattıkları futbol çok hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

Alanya'nın bir teknik adam için çalışılabilecek en güzel yerlerden olduğunu belirten Bulut, "Alanya bir futbolcu, bir teknik direktör için gerçekten çalışılabilecek en güzel yerlerden birisi. Her oyuncu, her teknik adam burada çalışmak ister. Bu söylediklerim sadece şehrin konumuyla ilgili değil. Başkanımız ve yönetimimizle iyi bir ilişkimiz var. Her konuda istişare ediyoruz. Her teknik adam böyle bir başkanla çalışmak ister. Sonuçta transferleri hızla gerçekleştiren, hızlı çalışan bir yönetim var. Bu da bir teknik direktör için çok önemli. Çalışmak için çok güzel bir yerdeyim." değerlendirmesinde bulundu.