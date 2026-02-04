Ayvacık\'ta Çevre Temizliği İmece Usulü Yapıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde temiz köy, temiz çevre sloganıyla bir grup köy halkının da katılımıyla imece usulü köy kabristanlığı temizliği yapıldı.

Ayvacık Arıklı Köyü Muhtarı Yahya Güler'in çağrısıyla bir araya gelen köy halkından bir grup vatandaş, imece usulü çevre temizliği gerçekleştirdi. Köy kabristanlığında temizlik çalışması yapan köylüler, çevre düzeni oluşturmak için de köy çevresinde çalışma gerçekleştirdi.

Muhtar Güler, bu tür imece usulü çalışmaların tüm il genelindeki köylerde yaygınlaşmasını ve çevre farkındalığının artmasını temenni ettiklerini belirterek, çevre temizliğine katılan köy halkına teşekkür etti. - ÇANAKKALE