ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.
Öte yandan Ayvacık'ın 3 nolu girişi yolu ulaşıma kapandı. İlçede sürücüler, araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanakla taşan dere ve çay suları nedeniyle yollarda su baskınları da meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta Sağanak Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?