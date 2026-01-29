Ayvacık'ta Sağanak Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika
Ayvacık'ta Sağanak Tarım Arazilerini Vurdu

29.01.2026 15:32
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle tarım alanları sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Öte yandan Ayvacık'ın 3 nolu girişi yolu ulaşıma kapandı. İlçede sürücüler, araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanakla taşan dere ve çay suları nedeniyle yollarda su baskınları da meydana geldi.

Kaynak: DHA

Ayvacık'ta Sağanak Tarım Arazilerini Vurdu
