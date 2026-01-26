Ayvacık\'ta Taksicilere Göçmen Kaçakçılığı Bilgilendirmesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri taksicilere, göçmen kaçakçılığı konusunda bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ve Küçükkuyu otogarlarında Taksiciler Esnaf Odasına kayıtlı taksi şoförlerine yönelik toplantı düzenledi.

Jandarma ekipleri toplantıda, taksi şoförlerine göçmen kaçakçılığı konusunda bilgi verirken, yabancı uyrukluların araçlara alınması konusunda dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.