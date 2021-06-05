İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 17 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 17 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.