Ayvalık'ta 10 ton zeytinyağını çalan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ayvalık'ta 10 ton zeytinyağını çalan iki şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir depodan 10 ton zeytinyağı çalan iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir depodan 10 ton zeytinyağı çalan iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, ilçede E-87 kara yolu üzerinde bulunan depodan 10 ton zeytinyağı çalındığı bilgisini alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda zeytinyağını G.D. ve M.S'nin çaldığını tespit etti. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 35 bin 100 lira ve 1 ton zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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