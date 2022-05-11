Ayvalık'ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık'ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

11.05.2022 09:18
Ayvalık'ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki ayrı lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 75 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki ayrı lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 75 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca lastik botları patlatılarak Türk karasularına itilen 75 göçmen Ege Denizi'nde ölüme terk edildi.

Hemen harekete geçen ve olay yerine giden Sahil Güvenlik botları, göçmenleri kurtararak Cunda Adası'na getirdi.

Buradaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edilmesi bekleniyor.

(Suat Salgın-İHA)

Ayvalık'ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Ayvalık'ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

YORUMLAR
500
Balıkesir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı Balıkesir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Balıkesir, Göçmen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
09:09 Erdoğan'ın çocuklara dağıttığı oyuncakları çalıp satan Külliye çalışanları tutuklandı: Bir ayda 298 koli oyuncak çalmışlar
09:07 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Kaya kendisini kurtarmak için Ulu Ece'yi ele verecek mi?
09:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Bora barıştı mı?
08:58 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne?
08:54 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ferit Karaçam'ın katili Ahmet mi?
08:54 Pasaportlarını yırttıkları için sınır dışı edilemeyen sığınmacılar, parmak izi yöntemiyle geri gönderilecek
08:49 Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Merakla beklenen piknikte neler yaşandı?
08:29 Bir tarih sona erdi! FIFA oyun serisinin yeni adı "EA Sports FC" olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 09:36:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement