Ayvalık'ta Akıllı Kavşak Projesi Tamamlandı

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta Karayolları Akıllı Kavşağı'nın tamamlanmasıyla ana yol, kent girişi ve hastane yolu bağlantılarında uzun süredir yaşanan trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaltıldı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar kentimize yedi yeni akıllı kavşak kazandırdık. Ayvalık için daha konforlu, güvenli ve estetik bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Ayvalık'ta Karayolları Akıllı Kavşağı'nın tamamlanmasıyla ana yol, kent girişi ve hastane bağlantılarındaki trafik yoğunluğu azaltıldı, kent içi ulaşımda güvenlik artırıldı. Daha önce hizmete giren İtfaiye, Kırlangıç ve Armutçuk akıllı kavşakları da şehir içi trafiğini rahatlatmıştı.

Ergin, projenin kente kazandırdığı yeni görünüm ve işlevsellikten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Karayolları Akıllı Kavşağı ile kentimizin kronikleşmiş ulaşım sorunlarından birini daha çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gece ışıklandırmasıyla birlikte Ayvalık'a yakışan modern bir şehir estetiği kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Ergin, projede iş birliği içinde çalıştıkları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen tüm teknik ekiplere teşekkür ederek, "Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar kentimize yedi yeni akıllı kavşak kazandırdık. Kentimizin akışı değişiyor, gelişiyor. Ayvalık için daha konforlu, güvenli ve estetik bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.