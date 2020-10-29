Ayvalık'ta Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıldönümü kutlandı - Son Dakika

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıldönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından gezi teknesinde öğrenci korosu tarafından seslendirilen marşlarla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık İlçe Garnizon Komutanı Albay Erhan Tutar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrası vatandaşlar Atatürk Anıtı'nı çiçek bahçesine dönüştürdü.Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamanın yanı sıra Türk bayraklarıyla donatılan gezi teknesinde Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi. Marşları yorumlayan öğrenciler büyük beğeni topladı. Sahildeki vatandaşlar marşlara alkışlarla eşlik etti. Bayraklarla donatılan tekneler, Ayvalık sahilinde güzel görüntüler oluşturdu.