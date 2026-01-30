Ayvalık'ta Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
Ayvalık'ta Dolandırıcılara Operasyon

Ayvalık'ta Dolandırıcılara Operasyon
30.01.2026 10:19
Polisin müdahalesiyle yaşlı kadının dolandırılmasının önüne geçildi, 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kendilerini başkomiser, savcı ve rütbeli asker olarak tanıtarak, yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evini ve tüm mal varlığını dolandırmak istiyen 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Yaşlı kadın polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ta yaşayan E.G. isimli yaşlı kadını cep telefonuyla arayan iki kişi kendilerini başkomiser ve savcı olarak tanıttı.

Yaşlı kadından, ikamet ettiği evini satmasını talep eden dolandırıcılar, satış sorasında ise nakit paraları alarak parmak izi çalışması yapacaklarını söyledi.

Yaşlı kadın telefondaki kişilerden şüphelenince durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplere bildirdi.

Hemen harekete geçen polis ekipleri; Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, E.G.'nin evi ve çevresinde önlemler alarak teknik takip başlattı.

Ayvalık polisinin kontrollü ve planlı bir operasyonuyla; yaşlı kadının evine gelip kendisini, "Yavuz Başkomiser" olarak tanıtarak nakit paraları teslim almak isteyen N.T.K. isimli dolandırıcı ekiplerce suçüstü yakalandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada; gözaltındaki N.T.K. ile birlikte Ayvalık'a geldiği belirlenen taksi sürücüsü A.İ ile kendisini savcı olarak tanıtan B.T. isimli şahsı da başarılı bir operasyonla aynı anda yakaladı.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki ilk sorgulamalarının ardından Ayvalık Adliyesi'ne götürüldü.

İki zanlıyı Ayvalık'a getirdiği belirlenen A.İ.'nin korsan taksicilik yaptığı belirlendi. A.İ'nin korsan taksisi 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Mahkemeye çıkarılan kendisini, "Yavuz Başkomiser" olarak tanıtan N.T.K. ile savcı olduğunu öne süren B.T. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kendilerini savcı, hakim, polis ya da rütbeli asker olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

