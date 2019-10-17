Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta "Feyza Hepçilingirler Sempozyumu" başladı
Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık'ta 'Feyza Hepçilingirler Sempozyumu' başladı

Ayvalık'ta "Feyza Hepçilingirler Sempozyumu" başladı

2 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen "Feyza Hepçilingirler Sempozyumu" başladı.

Ayvalık'ta

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen "Feyza Hepçilingirler Sempozyumu" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki ilçe kütüphanesinde organize edilen etkinlikte öykü, roman, deneme ve edebiyatın türlerinde eserleri bulunan yazar Feyza Hepçilingirler de sanatseverlerle buluşacak.

Sempozyumun açılışına Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, yazar Feyza Hepçilingirler, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kütüphane Müdürü Aygül Öncel Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, hedeflerinin, ilçeye değer katan hayatlarla temas kurmak, onları yeniden hatırlamak ve hatırlatmak için çalışmalar yürütmek olduğunu söyledi.

Dilin, kişiler ve kültürler arasında iletişimle etkileşimi sağlayan en önemli araç olduğunu vurgulayan Şahin, "Canlı bir varlık olan dil, uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Belli kurallar çerçevesinde günümüze taşınan dilin şekillenmesinde kalem ustalarının büyük katkıları olmuştur. Sevgili Feyza Hepçilingirler de Türkçenin yanlış kullanımına, yazmış olduğu kitaplarla, öğretmen olarak vermiş olduğu derslerle, basın kuruluşlarında yazdığı köşe yazılarıyla ve katılmış olduğu yüzlerce söyleşiyle karı durmuş gerçek bir Türk dili emekçisidir." dedi.

"Feyza Hepçilingirler ve Türk Dili Duyarlılığı Paneli"nde moderatör Serhan Yedig, Dr. Kemal Ateş ve Yusuf Çotuksöken, yazar Hepçilingirler'in Türk dili üzerinde yaptığı çalışmaları anlattı.

Program kapsamında yazar Hepçilingirler'e hediye ve plaket takdim edildi.

Feyza Hepçilingirler, Balıkesir, Ayvalık, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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