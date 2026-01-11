Ayvalık'ta Gökkuşağı Görsel Şöleni - Son Dakika
Ayvalık'ta Gökkuşağı Görsel Şöleni

11.01.2026 13:39
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak yağmur ve fırtınanın ardından gökkuşağı oluştu.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtınanın ardından bugün çıkan gökkuşağı görsel şölen sundu.

Ayvalık'ta dün, saat 22.30'da başlayan sağanak yağışla birlikte etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir saat süren sağanak yağışın ardından gece boyu süren fırtına tekne sahipleri ve denizcilere zor anlar yaşattı. Denizciler, sabah kadar kıyıda teknelerinin zarar görmemesi için nöbet tuttu. Zorlu gecenin ardından Ayvalık, pazar sabahına gökkuşağıyla uyandı. Gökkuşağının sunduğu görsel manzara pek çok kişi tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Haber – Kamera: Kadri KAYA/ AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: DHA

