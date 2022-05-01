Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinde yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışma neticesinde, Ayvalık ilçesinde bir şüphelinin kapalı alanda sulama, ışıklandırma ve iklimlendirme düzeneği kurarak kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit etti.

Harekete geçen ekipler operasyonda yaptıkları aramada 15 kök kenevir bitkisi, 500 gram kubar esrar, 40 adet satışa hazır vaziyette sarılı esrar maddesi, 27 adet kenevir yetiştirme düzeneğinde kullanılan malzeme, 1 adet av tüfeği ve 11 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alınırken Jandarma'daki sorgusu sürdüğü öğrenildi.