Ayvalıkgücü, Balıkesirspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Spor

Ayvalıkgücü, Balıkesirspor'u 1-0 Yendi

07.12.2025 17:29
Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesir derbisinde evinde 1-0 galip geldi. Mustafa Miroğlu kırmızı kart gördü.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesir derbisinde Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanan 12'nci hafta mücadelesinde ev sahibi ekip 45+2'nci dakikada Yağız Haydar Doğan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Ayvalıkgücü Belediyespor'da Mustafa Miroğlu, 59'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka Ayvalık ekibinin galibiyeti ile sona erdi: 1-0. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor 19 puana ulaşırken, Balıkesirspor 21 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesirspor, Balıkesir, Futbol, Spor, Son Dakika

