Son Dakika Haberleri: Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.3 (Feat Tanem Sivar, Duygu Şar)

Az Laf Karın Doyurmaz S.1 B.3 (Feat Tanem Sivar, Duygu Şar)

37 dakika önce

Az Laf Karın Doyurmaz 3.bölüm! Tanem Sivar ve Duygu Şar ile birlikte yine çok eğlenceli konular ile karşınızdayız. Az Laf Karın Doyurmaz 3.bölümünde ki konu başlıklarımız kendini en mutlu hissettiğin an, annelik, otuzlu yaşlar ve çift olmak ve birey olmak.

Az Laf Karın Doyurmaz 3.bölüm! Tanem Sivar ve Duygu Şar ile birlikte yine çok eğlenceli konular ile karşınızdayız. Az Laf Karın Doyurmaz 3.bölümünde ki konu başlıklarımız kendini en mutlu hissettiğin an, annelik, otuzlu yaşlar ve çift olmak ve birey olmak. Siz de konularla ilgili fikirlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:05 Kaynak: Youtube

Tanem Sivar, Genel
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