Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan ve "Azerbaycan'ın kültür başkenti" ilan ettiği Şuşa'yı ziyaret etti.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile birlikte arabasıyla Şuşa'ya geldi.

Göndere Azerbaycan bayrağının çekildiği kent meydanına gelen Aliyev, burada askerlerle buluştu.

Aliyev, askerler önünde yaptığı konuşmada, Şuşa'nın Azerbaycan ordusunun profesyonel operasyonu sayesinde işgalden kurtarıldığını belirterek, bu operasyonun ve 44 günlük savaşın önde gelen uluslararası askeri okulların ders kitaplarında yer alacağından emin olduğunu vurguladı.

Ermenistan'a, "intikam almayı düşünürlerse demir yumruğumuzu bir kez daha görürler, yanıtımız daha sert olur" uyarısında bulunan Aliyev, askerlere işgalden kurtarılan toprakları "göz bebekleri gibi koruma" emri verdi.

Aliyev, daha sonra Saatlı, Yukarı Gövher Ağa ve Aşağı Gövher Ağa camilerini ziyaret ederek bu camilere Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'leri bağışladı, ailesiyle birlikte dualar etti.

"Ermenistan Müslüman ülkelere dost olamaz"

Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a ait 67 camiyi ya tamamen yıktığını ya da tahrip ettiğini belirten Aliyev, Erivan yönetimiyle dostane ilişkiler kuran Müslüman ülkelere, "Ermenistan Müslüman ülkelere dost olamaz. Camileri bu hale getiren bir ülke Müslüman ülkelerle dost olamaz. Ermenistan'ı dost bir ülke olarak kabul etmek ikiyüzlülük ve allahsızlıktır. Müslüman ülkelerin liderleri camileri yok edenlerle nasıl dost olabilirler? Cevap versinler. Bana değil, kendi halklarına cevap versinler." serzenişinde bulundu.

"Kurşunlanan heykeller" yıllar sonra yeniden Şuşa'da

İlham Aliyev, Şuşa'ya gelirken, işgalden önce burada bulunan, işgal döneminde ise Ermenilerin kurşun yağmuruna tuttuğu, daha sonra yurt dışına çıkartarak sattığı 3 heykeli de kendisi ile birlikte getirdi.

Azerbaycanlı bir iş adamının yurt dışında tesadüfen görerek satın aldığı ve yıllardır Bakü'de sergilenen şair Hurşidbanu Natavan, besteci Üzeyir Hacıbeyli ve ses sanatçısı Bülbül'e ait büstler Şuşa'da valilik binası önüne konuldu.

Aliyev, "Dahilerimizin büstleri, zaferimizin sembolüdür. Onların ruhları şad oldu. Ana vatanlarına döndüler. Burada kalacaklar ve Şuşa'ya gelen herkes Ermeni vahşetini görecek." ifadelerini kullandı.

Daha sonra valilik binasını, Natavan çeşmesini, Bülbül'ün ev müzesini, şair Vagif'in türbesini ve Cıdır Ovası'nı ziyaret eden Aliyev, Ermenistan yöneticilerinin bir zamanlar bu ovada halay çekerek Azerbaycan halkının onuruna dokunduğunu hatırlattı.

Aliyev, şimdi onların izinin bile bu topraklarda kalmadığını vurgulayarak, Azerbaycan halkının yumruk gibi birleşerek topraklarını kurtardığını sözlerine ekledi.