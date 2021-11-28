Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, Aşkabat'ta görüştü - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan'da görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi için Aşkabat'ta bulunan Aliyev ve Reisi bir araya geldi.

Aliyev, Reisi ile ilk kez bir araya geldiğini, bu görüşmenin İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük ivme kazandıracağını söyledi.

İran ile ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayan Aliyev, "Halklarımız kardeş halklardır. Yüz yıllardır birlikte yaşıyoruz. Akrabalık ilişkileri de oldukça geniştir. Ortak tarih ve kültür halklarımızı birleştiriyor. Bu çok güzel bir temeldir. İkili ilişkilerimizin modern tarihini bu temelde yazıyoruz." dedi.

Aliyev, İranlı mevkidaşıyla Kuzey-Güney ulaşım koridorunu, ayrıca Zengezur koridoru kapsamındaki iş birlikleri konusunu da müzakere etti, Zengezur koridorundan İran'ın da faydalanacağını kaydetti.

Azerbaycan'ın Karabağ savaşında kazandığı tarihi zafer sonrasında bölgedeki jeopolitik durumun değiştiğini belirten Aliyev, bölge ülkelerinin bölgesel sorunların çözümünde katılım sağlamasının önemini vurguladı.

"Kendi sorunlarımızı kendimiz çözmeliyiz"

Reisi de Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin sadece komşuluk değil kalp ilişkisi de olduğunu, iki halkın kalbinin birlikte attığını belirtti.

İran ile Azerbaycan'ın ortak tarih ve medeniyete sahip olduğunu vurgulayan Reisi, "Tüm bunlar bizi daha da sıkı birleştiriyor. Başkalarının ilişkilerimize müdahale etmesine asla izin vermemeliyiz. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözmeli, ilişkilerimizi ilerletmek için birlikte çalışmalı ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini derinleştirmeliyiz. Şimdiye kadarki deneyimler, sorunlarımızı her zaman kendimiz müzakere ettiğimizde birçoğunu çözmeyi ve önümüze çıkan engelleri aşmayı başardığımızı gösteriyor. Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve destekleyen ülkelerden biri İran olmuştur." ifadelerini kullandı.

Reisi, Karabağ konusunda ülkesinin tutumunu şöyle açıkladı:

"İran'ın dini liderinden devlet yöneticilerine kadar yetkililerin tamamı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ihlal edilmemesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiği görüşündeydi. Azerbaycan başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanının İranlı mevkidaşları ile yürüttükleri müzakerelerin ilişkilerimizi daha da derinleştireceğine, ilerleteceğine ve güçlendireceğine inancımız tamdır. Buyurun, sizin hizmetinizdeyiz."

Azerbaycan ile İran arasında doğal gazın transit geçişine ilişkin anlaşma

Aliyev ile Reisi görüşmesinin ardından iki ülke arasında "İran topraklarından doğal gazın transit geçiş şartlarını belirleyen anlaşma" imzalandı.

Türkmenistan doğal gazını İran üzerinde Azerbaycan'a aktarılmasını öngören anlaşmaya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Petrol Bakanı Cevad Uci imza attı.