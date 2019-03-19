Azerbaycan'da Nevruz Coşkusu

Azerbaycan'da, Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı kutlamaları, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nevruz ateşini yakmasıyla başladı.

Azerbaycan'da, Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı kutlamaları, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nevruz ateşini yakmasıyla başladı.

Başkent Bakü'nün en ünlü meydanı olan Fevvareler Meydanı'nda başlayan kutlamalara Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve devlet erkanı katıldı.



Burada vatandaşlarla sohbet eden ve bayramlarını kutlayan Aliyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla kurulan panayır alanını gezdi.



Daha sonra tarihi İçerişehir'deki Kız Kalesi önüne gelen Aliyev'i tarihi üniformalar giyen askerler karşıladı. Temsili Dede Korkut'un dua ettiği etkinlikte Aliyev'e nevruza has tatlı ve şekerlemeler ikram edildi.



Yöresel kıyafetli sanatçıların gösterileriyle devam eden kutlamalarda Aliyev, Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'le yumurta tokuşturdu.



Müzik gruplarının performanslarını izleyen Aliyev ve devlet erkanı, İçerişehir'deki Kervansaray'da kurulan el sanatları, geleneksel ev eşyalarıyla yemek stantlarından oluşan pazarı gezdi.



Aliyev, geleneksel müzik ve dans gösterilerinin ardından Nevruz ateşini yaktı.

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