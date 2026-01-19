Azerbaycan'daki diplomatik misyon temsilcileri, 20 Ocak şehitlerini andı - Son Dakika
Azerbaycan'daki diplomatik misyon temsilcileri, 20 Ocak şehitlerini andı

19.01.2026 12:21
Azerbaycan'daki diplomatik misyon temsilcileri, ülke tarihine "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak Katliamı'nın kurbanlarını andı.

Çeşitli ülkelerin Bakü büyükelçileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, 20 Ocak şehitlerinin mezarlarının bulunduğu Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de ziyarette yer aldı.

Şehitliği ziyaret eden büyükelçiler, mezarlara karanfil bıraktı.

Büyükelçi Akgün, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 Ocak 1990'da yaşanan olayların, Azerbaycan halkının özgürlük ve bağımsızlık yolunda gösterdiği milli iradenin tezahürü olduğunu söyledi.

Akgün, Azerbaycan halkının o zor dönemde her şeye rağmen bağımsızlık iradesini ortaya koyduğunu ve hayatlarını feda ederek bugünkü Azerbaycan'ın oluşturulması adına büyük fedakarlık gösterdiğini belirtti.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı sonrasında egemenliğini tam sağlayarak şehitlerin arzusunu yerine getirdiğini söyleyen Akgün, "Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk, bugün de yanındayız, yarın da birlikte olacağız." dedi.

"Kanlı Ocak"

1990 yılının başlarında Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etti ve uzun süreli mitinglere başladı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı.

Şehitler, yüz binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla Şehitler Hıyabanı'na defnedildi.

Kaynak: AA

