Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askere yardım ettiği görüntüler beğeni topladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

ERMENİ BİRLİKLER AĞIR KAYIPLAR VERDİ

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

"CESETLERİ TESLİM ETMEYE HAZIRIZ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise 400 Ermeni askerin öldürüldüğü ifade edilmişti.

YARALANAN ERMENİ ASKERİN YARDIMINA KOŞTULAR

Dünya Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara kilitlenirken, cepheden internete dikkat çeken bir görüntü düştü. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda, Azerbaycan ordusunda görev yapan bir askerin, çatışmalarda yaralanan bir Ermeni askerin yaralarını sardığı görülüyor. Video sosyal medyada 'Türk'ün merhameti' olarak yorumlandı ve büyük beğeni topladı.