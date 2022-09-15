Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askere yardım ettiği görüntüler beğeni topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askere yardım ettiği görüntüler beğeni topladı

15.09.2022 23:55

Dünya Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara kilitlenirken cepheden dikkat çeken bir görüntü geldi. İnternete düşen videoda Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askerin yaralarını sardığı anlar 'Türk'ün merhameti' olarak yorumlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

ERMENİ BİRLİKLER AĞIR KAYIPLAR VERDİ

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

"CESETLERİ TESLİM ETMEYE HAZIRIZ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise 400 Ermeni askerin öldürüldüğü ifade edilmişti.

YARALANAN ERMENİ ASKERİN YARDIMINA KOŞTULAR

Dünya Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara kilitlenirken, cepheden internete dikkat çeken bir görüntü düştü. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran videoda, Azerbaycan ordusunda görev yapan bir askerin, çatışmalarda yaralanan bir Ermeni askerin yaralarını sardığı görülüyor. Video sosyal medyada 'Türk'ün merhameti' olarak yorumlandı ve büyük beğeni topladı.

YORUMLAR
500
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askere yardım ettiği görüntüler beğeni topladı - Son Dakika


Son Dakika
00:02 Fenerbahçe pes etmedi! Rennes deplasmanından puanı 90+2'de kopardı
23:55 Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askere yardım ettiği görüntüler beğeni topladı
23:39 Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı
23:13 Zafer Partisi'nin genel merkezine asılan pankart polisi harekete geçirdi! Ümit Özdağ açıklama yaptı
23:13 İrfan Can Kahveci'nin Rennes maçında yaptıkları Fenerbahçelileri çıldırttı
22:48 Uçan araba ilk kez gökyüzünde! Bakan Mustafa Varank açıkladı: Bir başarı hikayesi yazmakta kararlıyız
22:48 CHP'li Gürsel Tekin'den 'istifa' açıklaması! "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışmalara neden olmuştu
22:29 Fenerbahçe'nin Avrupa sınavında Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündeme oturdu
22:01 Katar'ın askeri hava araçları ve personelinin Türkiye'de konuşlanmasına olanak sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:54 Sivasspor, Romanya'da kazandı! Avrupa'da iddiasını arttırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 00:11:23. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askere yardım ettiği görüntüler beğeni topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement