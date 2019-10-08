Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'ın yeni başbakanı ali asadov
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Azerbaycan'ın yeni başbakanı ali asadov

1 saat önce

Azerbaycan'da, Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Ali Asadov, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Azerbaycan'ın yeni başbakanı ali asadov, System.String[]
Azerbaycan'da, Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Ali Asadov, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Azerbaycan Meclisi, görevinden istifa eden Nevruz Memmedov'un yerine önerilen Ekonomik Konulardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov için oylamaya gitti.
Ali Asadov, yapılan oylamada Azerbaycan'ın yeni başbakanı seçildi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:33 Kaynak: DHA
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