Azerbaycan, işgalden kurtarılan şehirleri yeniden kuracak - Son Dakika

Azerbaycan, işgalden kurtarılan şehirleri yeniden kuracak

25.11.2020 13:27
Azerbaycan, işgalden kurtarılan şehirleri yeniden kuracak, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan tüm şehirleri yeniden kuracaklarını, işgal döneminde gerçekleştirdiği yıkım nedeniyle Ermenistan'dan hesap soracaklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan tüm şehirleri yeniden kuracaklarını, işgal döneminde gerçekleştirdiği yıkım nedeniyle Ermenistan'dan hesap soracaklarını söyledi.

Aliyev, Kelbecer'in işgalden kurtarılması dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, tarihi Azerbaycan toprağı olan Kelbecer'in ülkenin en büyük illerinden biri olduğunu belirtti.

Kelbecer'deki kilise ve camilerin Azerbaycan'ın tarihi serveti olduğunu vurgulayan Aliyev, buradaki kiliselerin Kafkasya Albanyası devleti döneminden kaldığını, "sahtekar Ermeni tarihçiler"in bu mabetleri kendilerine aitmiş gibi göstermeye çalıştığını kaydetti.

Aliyev, bölgedeki Hristiyan mabetlerle ilgili tedirginliklerini ifade eden bazı Batılı çevrelere Ağdam, Şuşa, Zengilan, Cebrail ve Fuzuli illerindeki yıkılan camilere bakmalarını tavsiye ederek "Bu camiler ya tahrip edildi ya da domuz ahırı olarak kullanıldı. Neden bu durum endişe doğurmuyordu? Neden bizden başka 30 yıldır kimse konuyu gündeme getirmedi? Bu konuyu uluslararası toplantılarda ve yabancı meslektaşlarımla temaslarda defalarca gündeme getirdim. Neden kimse bunun için endişelenmedi? Neden kimse bu konuda uluslararası bir heyet göndermek istemedi? Azerbaycan halkı bu sorulara cevap istiyor. Cevabı biliyoruz. Bu nedenle işimize karışmak isteyen veya bizi suçlamak isteyenlerin öncelikle aynaya bakması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kelbecer bölgesinin büyüleyici bir doğaya ve zengin kültürel mirasa sahip olduğunu bildiren Aliyev, Ermenilerin buradan geçen nehirlerin yönünü değiştirerek Azerbaycan'a karşı çevre terörü gerçekleştirdiğini kaydetti.

Aliyev, "Ermenistan terörist bir devlet ve bu terörün birçok işareti var. Tarihi eserlerimizin yıkılması, sivil nüfusa yönelik soykırım, ormanların kesilmesi, nehirlerimizin akışının değiştirilmesi bu işaretlerden bazılarıdır." dedi.

Kelbecer'in büyük ormanlık alanlara sahip olduğunu belirten Aliyev, "Düşman bu ormanları kesti, yağmaladı ve sattı. Son günlerde yaptıkları çirkin şeylere bakın. Çevre felaketi yaratmak için ormanları yakıyorlar. Ağaçları kesip satmak için Ermenistan'a götürüyorlar. Kendilerinin yapmadığı evleri yakıyorlar. Kelbecerlilerin evlerine girdiler ve orada yaşadılar. Okulları yaktılar, götüremedikleri hayvanları öldürdüler. Bakın ve hangi vahşilerle karşı karşıya olduğumuzu görün. Bizim zaferimiz sadece Ermenistan devletine karşı bir zafer değil, biz Ermeni faşizmini yok ettik." şeklinde konuştu.

Aliyev, işgalden kurtarılan tüm bölgeleri yeniden kuracaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kelbecer'i yeniden kuracağız. Oraya hayat geri dönecek. Kelbecer'de tarım, özellikle hayvancılık gelişecek. Orada geniş otlaklarımız var. Kelbecer, zengin doğal kaynaklara sahiptir. Düşman bu kaynakları acımasızca kullandı. Sovyet döneminde popüler olan İstusu maden suyu Kelbecer'de üretiliyordu. Şimdi İstisu tekrar bizim kontrolümüzde. Ora eskiden büyük tatil merkeziydi. Düşman her tarafı yıkmış. Hepsini yeniden yapacağız. Düşman Kelbecer'de yasa dışı iskan da gerçekleştirmiş. Ermenistan'dan ve yabancı ülkelerden insanlar yasa dışı bir şekilde oraya yerleştirilmiş. Bu, Cenevre Sözleşmesi'ne göre savaş suçudur. Düşmandan tüm savaş suçları, tüm yıkımları nedeniyle hesap soracağız. Kurtarılan tüm şehirleri ve bölgeleri canlandıracağız. Bu bölgelerin yeniden kurulması için büyük planlarımız var."

İlham Aliyev, Ermenistan, Azerbaycan, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, işgalden kurtarılan şehirleri yeniden kuracak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek
Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu         
13:15
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır         
10:47
Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor         
10:37
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti         
10:06
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 13:31:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan, işgalden kurtarılan şehirleri yeniden kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei