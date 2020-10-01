Azerbaycan Ermenistan'a ait 200 tank ve 30 hava savunma sistemini imha etti

Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle yıllardır karşı karşıya olan Azerbaycan ve Ermenistan, bu kez de Ermenistan'ın saldırıları sonrası gerilim yaşadı. Geçen pazar günü Azerbaycan ordusuna saldıran Ermenistan, bu saldırısından sonra ağır kayıplar vermeye başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, 200'e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sisteminin imha edildi. Çatışmaların devam ettiği bölgelerde Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ettiği de aktarıldı.

ERMENİSTAN'IN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIĞI AÇIKLANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül'den 30 Eylül yerel saatle 21.30'a kadar Ermenistan birliklerinin asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplara uğradığını belirterek tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

TEK ŞART ERMENİSTAN'IN ÇEKİLMESİ