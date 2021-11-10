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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz

10.11.2021 09:45

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Karabağ Savaşı'nda yüksek düzeyde profesyonellik gösteren Azerbaycan ordusundan çok sayıda askerin Türkiye'de eğitim aldığını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu sözlerine ekleyen Hasanov, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla savaş sonuçlarını analiz ettik ve orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Zafer Günü dolayısıyla Azerbaycan'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ortak basın toplantısında konuştu.

"TÜRKİYE 44 GÜN BOYUNCA AZERBAYCAN'IN YANINDA OLDU"

Azerbaycan ordusunun, Başkomutan İlham Aliyev'in liderliğinde 44 gün içinde Ermenistan ordusunu darmadağın ettiğini ve toprak bütünlüğünü temin ettiğini hatırlatan Hasanov, "Bu 44 günde Türkiye'nin siyasi ve askeri yönetim kademesi daima Azerbaycan'ın yanında oldu. Azerbaycan'a siyasi ve manevi destek gösterdiler. Dışarıdan yapılan diplomatik saldırıların önlenmesinde büyük destek sağladılar" dedi.

"ORDUMUZU, TSK MODELİNE UYGUN YAPILANDIRIYORUZ"

Hasanov, Azerbaycan ordusunun savaşta yüksek düzeyde profesyonellik sergilediğini belirterek, "Azerbaycan ordusundan birçok asker Türkiye'de eğitim aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularından biridir. Milletimiz, dinimiz, dilimiz, kültürümüz birdir. Biz de bu şansı kullanarak TSK'nın tecrübesinden başarıyla faydalandık. Buna da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla savaş sonuçlarını analiz ettik ve orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz" ifadesini kullanan Hasanov, şöyle devam etti:

"SAVAŞTA TÜRK SAVUNMA SANAYİİ TEÇHİZATLARINI KULLANDIK"

"Azerbaycan ordusu savaşta Türk üretimi modern silah, mühimmat ve mermiler de kullandı. Bu da çok önemli konudur. Türkiye savunma sanayii çok gelişti. Sadece SİHA'ları değil, Türk üretimi topları, füzeleri, tam isabet eden mermileri, İHA'lara karşı teçhizatları da kullandık. Tabii ki Bayraktar'ı da kullandık."

"TÜRKİYE'YE MADDİ-MANEVİ DESTEKLERİNDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDERİM"

Akar'a ve diğer komutanlara Zafer Günü'nde Azerbaycan'da oldukları için teşekkür eden Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğinin ebedi olduğunu vurguladı.

Hasanov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bu zafer, bizim birliğimizin zaferidir" sözlerini hatırlatarak, "Bu tüm Türk dünyasının zaferidir" dedi.

Türk basın mensuplarını da kutlayan Hasanov, Türkiye'ye savaştaki siyasi ve manevi desteğinden dolayı teşekkür etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz

İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz - Son Dakika


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