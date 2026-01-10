Azerbaycan Savunma Sanayi İhracat Hedefi: 1 Milyar Dolar - Son Dakika
Azerbaycan Savunma Sanayi İhracat Hedefi: 1 Milyar Dolar

10.01.2026 11:19
Azerbaycan, savunma sanayiinde özel sektör payını artırarak 2025'te 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Azerbaycan, savunma sanayisinde özel sektörün payını hızla artırırken 3-4 yıl içinde 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakanlığı aracılığıyla 20 yıldan uzun süredir yapılan silah ve teçhizat üretimi, aynı zamanda özel sektör tarafından gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre askeri amaçlı üretime yönelik bugüne kadar 15 özel şirkete lisans verildi, 7'si fiilen üretime başladı.

Savunma sanayisinde yeni üretim alanlarının oluşturulması ve mevcut tesislerin genişletilmesi amacıyla 2024-2025 döneminde sektöre yaklaşık 588 milyon dolar tutarında yatırım yapıldı. Bu yatırımın yaklaşık yarısı, özel sektör tarafından karşılandı.

Azerbaycan'da 2025'te yaklaşık 824 milyon dolar değerinde askeri amaçlı ürün üretildi. Bunların büyük bölümü Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi, kalan kısmı ihracata yönlendirildi.

Halihazırda 20 ülkeye askeri amaçlı ürün satan Azerbaycan'da gelecek 3-4 senede 1 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savunma sanayisi ihracatını kısa vadede 1 milyar dolara çıkarma hedefi koyduğunu ve bu hedefe 3-4 yıl içinde ulaşılabileceğini bildirmişti.

Türk savunma sanayisinin öncü şirketleri sürece katkı sunuyor

Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketleriyle Azerbaycan'da ortak girişimler kuruldu. Bu kapsamda insansız hava araçları, topçu sistemleri, çeşitli askeri araç ve ekipmanlar ile silah ve mühimmat üretimi yapılıyor.

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından BAYKAR, ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) gibi şirketler, Azerbaycan'ın savunma endüstrisinin kurumsal ve teknolojik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerde yer alıyor.

Azerbaycan'da ortak üretim ve entegrasyon faaliyetleri yürüten Türk şirketlerin katkıları, ülkenin savunma sektöründeki üretim ölçeğini ve ihracat odaklı sistem geliştirme yetkinliğini artırmayı hedefliyor.

Azerbaycan hükümeti, savunma sanayisine birkaç boyuttan yaklaşıyor. İç ihtiyacın azami ölçüde yerli üretimle karşılanması, büyük ve sürdürülebilir sanayi altyapısının oluşturulması, modern insan kaynağının yetiştirilmesi ve ihracat imkanlarının genişletilmesi, hükümetin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Hükümet, aynı zamanda savunma sektörünü gelir getirici alan olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Başlangıçta temel amacın ithalata bağımlılığı azaltmak olduğu savunma sanayisinde gelinen aşamada Azerbaycan hükümeti, bu alanı stratejik iş kolu olarak değerlendiriyor.

Hükümet, küresel ölçekte çatışmaların artmasıyla askeri ürünlere talebin yükseldiği ve özellikle mühimmat fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı bu dönemi, Azerbaycan için alternatif döviz kaynağı olarak değerlendiriyor.

Kaynak: AA

