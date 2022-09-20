Suriye'de alıkonulan kadınlar, rejim zindanlarında yaşadıklarını resmetti - Son Dakika
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Suriye'de alıkonulan kadınlar, rejim zindanlarında yaşadıklarını resmetti

20.09.2022 17:41

Azez ilçesindeki Yunus Emre Enstitüsünden detaylar YEE'de kadınların, yaşadıkları zulmü açtıkları resim sergisi ve tiyatro gösterisinden detaylar Rejim işkencelerinden kurtulan Gutalı Meryem Ahmed ile röportaj Detaylar AZEZ (AA) – Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin alıkoyduğu kadınlar,...

Azez ilçesindeki Yunus Emre Enstitüsünden detaylar

YEE'de kadınların, yaşadıkları zulmü açtıkları resim sergisi ve tiyatro gösterisinden detaylar

Rejim işkencelerinden kurtulan Gutalı Meryem Ahmed ile röportaj

Detaylar

AZEZ (AA) – Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin alıkoyduğu kadınlar, Azez'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) bir araya gelerek rejim zindanlarında yaşadıklarını çizdikleri resimleri sergiledi.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle binlerce kadın, Esed rejiminin işkencelerine ve alıkoymalarına maruz kaldı.

Halep'in Azez ilçesindeki YEE'de bir araya gelen kadınlar, yaşadıkları zulmü açtıkları resim sergisi ve tiyatro gösteriyle duyurmaya çalıştı.

Halihazırda Esed rejimi zindanlarında alıkonulan on binlerce kadının serbest bırakılmasını isteyen işkence mağduru kadınlar, sorumluların ise cezalandırılmasını istedi.

Rejim işkencelerinden kurtulan Gutalı Meryem Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada bir araya gelerek sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ailemden 13 kişi 2012'den bu yana rejim hapishanelerinde tutuklu. Hala haber alamıyoruz." dedi.

Rejim hapishanelerinde yapılan işkenceye maruz kalanların acı çığlıklarının hafızasından silinmediğini belirten Ahmed, "2017'de girdiğim hapishaneden Esed rejimi ve muhalifler arasında yapılan esir takasıyla 15 ay sonra özgür kaldım. 2 çocuğumu savaşta kaybettim. 3 çocuğumla Azez'de yaşıyorum. Eşim rejim zindanlarında halen tutuklu." ifadelerini kullandı.

Ahmed, "Maruz kaldığım işkencelerden dolayı psikolojik tedavi görüyorum. Rejim zindanlarında tutulanların serbest bırakılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde halen en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

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Kaynak: AA

Yunus Emre, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de alıkonulan kadınlar, rejim zindanlarında yaşadıklarını resmetti - Son Dakika

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