Son Dakika Haberleri: Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Senegal'de ramazan yardımı
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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Senegal'de ramazan yardımı

1 saat önce

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Senegal'in Louga kentinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı ulaştırdı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Senegal'de ramazan yardımı, System.String[]
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Senegal'in Louga kentinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı ulaştırdı.
Başkent Dakar'ın 180 kilometre kuzeybatısındaki Louga'da bulunan Manar Al Huda Lisesi'nde düzenlenen törenle 3,5 tonluk gıda yardımı yapıldı.
Önceden belirlenen 200 ihtiyaç sahibi aileye dağıtılan gıda paketlerinde 5 litre yağ, 5 kilogram şeker, 5 kilogram pirinç ve 1 paket hurma yer aldı.
Törene katılan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında Senegallilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Fransızca İslami eğitim veren Manar Al Huda Lisesi'ni kuran Lo ailesinin temsilcisi Senegal hükümetinin ekonomiden sorumlu danışmanı Mübarek Lo ile bu törende olmaktan gurur duyduğunu belirten Civaner, dünyanın 70'ten fazla ülkesinde karşılıksız yardım ve eğitim faaliyeti yürüten Hüdai Vakfına Senegal'de yaptıkları yardımlar için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in irade ve koydukları hedeflerle iki ülke ilişkilerini geliştirdiklerini kaydeden Civaner, Senegallilerden iki cumhurbaşkanından dualarını esirgememelerini istedi.
Büyükelçi Civaner, Dakar'daki Manar Al Huda Lisesi'nde yakın zamanda Türkiye'nin desteğiyle Türkçe eğitim verilmesinin planlandığını dile getirdi.
Civaner, görevi süresinde paylaşmayı seven Türkiye halkının bir elçisi olarak gıdadan eğitime tüm yardımlarda Senegal halkının yanında olacağını kaydetti.
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, bu yıl Türkiye dahil 40 ülkede ramazan yardımları yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:21 Kaynak: AA
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