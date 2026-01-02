Aziziye\'de Karla Mücadeleye Çay ve Baklava İkramı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdüren belediye personeline çay ve baklava ikramı yapıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, yoğun yağış sonrası karla mücadelede görev yapan personeli, çalışma alanlarında ziyaret etti.

Akpunar, işçilere baklava ve çay ikram edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İlçedeki karla mücadele çalışmalarının 73 cadde ile 458 sokaktan oluşan geniş bir alanı kapsadığını belirten Akpunar, şunları kaydetti:

"Bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Karla mücadele çalışmalarımızı ilçemizin dört bir yanında sürdürüyoruz. Geceden beri Aziziye için çarpan ve karla mücadele için çırpınan yüreklerle beraberdik. Soğuk havanın nefesleri bile dondurduğu gecede, karı adeta alın teriyle ıslatan işçi kardeşlerimize tatlı ikram ettik ve sıcacık çaylarımızı birlikte yudumladık. Bize gece de yok gündüz de. Aziziye'miz için günün her anında sahada, karla mücadele ekiplerimizin başındayız."

Akpunar, yapılan çalışmaların araç ve yaya trafiğini rahatlattığını söyledi.