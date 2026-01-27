Azra Karakaş Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Akademi Spor Kulübü Taekwondo sporcusu Azra Karakaş Türkiye Şampiyonasına katılma vizesi aldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Gençler Batı Grubu Müsabakaları'nda mücadele eden Köyceğizli sporcu Azra Karakaş, 68 kg Genç Bayanlar kategorisinde 114 sporcu arasında Türkiye beşincisi oldu. Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Taekwondo Gençler Batı Grubu Müsabakaları, Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden 5000 sporcunun katıldığı organizasyon, Taekwondo sporcularının kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Müsabakalarda Muğla'yı temsil eden Azra Karakaş, 68 kg Genç Bayanlar kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. Toplam 114 sporcunun yer aldığı zorlu grupta 4 maç yapan Karakaş, sergilediği performansla finale yükselerek Türkiye beşincisi oldu ve Muğla'ya büyük gurur yaşattı. Bu sonuçla Azra Karakaş Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak. - MUĞLA