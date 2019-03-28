B. Münih Freiburg'a Konuk Oluyor

BUNDESLIGA'nın 27. hafta maçları yarın, cumartesi ve pazar günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Hoffenheim Leverkusen
'i konuk ediyor. İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Leverkusen şimdiye kadar sadece bir kez deplasmanda Hoffenheim'a yenildi. O da geçen sezon Tayfun Korkut
'un teknik direktörlüğü yaptığı dönemde oldu. Leverkusen şimdiye kadar deplasmanda oynadığı 10 lig karşılaşmasından 7 galibiyet, iki beraberlik aldı. İki takımın 21 lig maçında elde ettiği istatistikler de Leverkusen'in üstünlüğünü gözler önüne seriyor. Leverkusen 21 mücadelenin 14'ünde galip geldi. Dördünü de kaybetti. Üç karşılaşma da berabere sona erdi. Bu maçta Hoffenheim'da Kerem Demirbay
'ın da forma giymesi bekleniyor.SEKİZ YILDIR KAZANAMIYOR
Liderliği haftalar sonra Bayern Münih
'e kaptıran Dortmund Wolfsburg
'u konuk ediyor. Wolfsburg sekiz yılı aşkın süredir Dortmund deplasmanından galip gelemiyor. En son galibiyeti 2012 yılının aralık ayında almıştı. Son haftaların formda ekibi Wolfsburg, bu sezon sahasında hiç yenilmeyen Dortmund'a bir ilk yaşatmanın hesaplarını yapıyor. Sarı siyahlarda Ömer Toprak
'ın yedek soyunması bekleniyor. Milli takım kampından dönen Yunus Mallı
'nın ise Wolfsburg'da ilk 11'de oynaması tahmin ediliyor.
Lider Bayern Münih ise bu haftayı deplasmanda geçirecek. Freiburg
ile oynayacak olan lider, Robben'den yoksun sahaya çıkıyor. Sakatlığı süren Robben maç kadrosunda yer almayacak. Karşılaşmada favori B. Münih.100. ZAFER PEŞİNDE
Son 14 haftada önemli bir çıkış yapan lider, son 14 haftada oynadığı 13 maçı kazandı. Bu karşılaşmadan da galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Haftanın en dikkat çeken maçlarından biri de Hannover
ile Schalke
arasında oynanacak. Ligde kriz yaşayan iki ekipten kaybeden önemli bir yara alacak. Evsahibi Hannover yenilmesi durumunda ligde kalma umutlarını oldukça azaltacak. Schalke'nin başına geçen Hollandalı teknik adam Huub Stevens
mavi beyazlılarla 241. maçına çıkıyor. Şimdiye kadar 99 galibiyete sevinen Stevens, 100. zaferin planlarını yapıyor. Haftanın kapanış maçında ise Ozan Kabak
'lı Stuttgart
ligin güçlü takımlarında Frnakfurt'a konuk oluyor.Haftanın maç programı şöyle: YARIN
Hoffenheim - Leverkusen (20.30)CUMARTESİ
Dortmund - Wolfsburg (15.30)
W. Bremen - Mainz 05 (15.30)
Freiburg - B. Münih (15.30) Düsseldorf
- M'gladbach (15.30)
Nürnberg - Augsburg
(15.30)
RB Leipzig
- Hertha (18.30)PAZAR
Hannover - Schalke (15.30) Frankfurt
- Stuttgart (18.00)